اعتذر نيكولو فاغيولي لاعب وسط يوفنتوس، الذي عاقبه الاتحاد الإيطالي بالإيقاف لانتهاكه قواعد المراهنة على المباريات، لجماهير كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس، وفند «الأكاذيب» المنشورة عنه. وعوقب فاغيولي بالإيقاف لمدة 12 شهرا منها خمسة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 12500 يورو (13225 دولارا) أمس الأول، ووافق أيضا على الخضوع لبرنامج علاجي لمشكلة القمار. وقال فاغيولي عبر حسابه على إنستغرام «أعتقد أنني سأبدأ بالاعتذار ليس فقط لجماهير «اليوفي» بل لجميع المشجعين في عالم كرة القدم والرياضة عن الخطأ الساذج الذي ارتكبته»، لكني أرغب في الرد أيضا على الأشياء المثيرة للاشمئزاز التي تكتبها الصحف ويقولها الناس عني لمجرد إعطاء صورة سيئة بترديد ألوف الأكاذيب أو للحصول على نسبة متابعة عالية. ولم يكشف اللاعب البالغ من العمر 22 عاما عن المزيد من التفاصيل، لكنه أنهى منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إنه سيتحدث قريبا.