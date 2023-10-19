القوات البحرية الصينية بعثت 45 أسطولاً وأكملت 1600 مهمة مرافقة لأكثر من 7200 سفينة خلال الـ 15 عاماً الماضية





أعرب القائم بأعمال السفارة الصينية لدى الكويت ليو شيانغ عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة والممتدة طويلا مع الكويت التي كانت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع بكين.



وقال شيانغ في تصريح لـ «كونا» لدى وصول الأسطول البحري الـ 44 التابع للقوات البحرية الصينية الى ميناء الشويخ أمس ان زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين الشهر الماضي أثمرت نتائج كثيرة وملموسة وعلينا في المرحلة المقبلة ان نبذل كل جهودنا لتنفيذ مخرجاتها ولقاء القيادتين الكويتية والصينية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مبينا ان الصين والكويت ترتبطان بصداقة تقليدية عميقة وعلاوة على أن الكويت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين، كما انها أول دولة في الشرق الأوسط وقعت وثائق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين.



وأضاف: في السنوات الأخيرة أحرز التعاون والتبادلات بين البلدين في مختلف المجالات نتائج مثمرة، خاصة أن الرئيس شي جينبينغ التقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مدينة هانغتشو الصينية بشكل ناجح الشهر الماضي بما صب زخما قويا لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا الى ان الأسطول البحري الـ44 وصل إلى ميناء الشويخ في زيارة ودية تستغرق 5 أيام، مؤكدا أن هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها وسوف تعزز بلا شك التفاهم المتبادل والتعاون بين الجيشين الصيني والكويتي وتدفع التطور المستمر لعلاقاتنا.



ولفت إلى ان الصين مدافع قوي وثابت عن السلام والاستقرار العالميين ومنذ عام 2008 ظلت ترسل الأساطيل البحرية للمشاركة في عمليات مرافقة السفن الدولية على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وأن القوات البحرية الصينية بعثت 45 أسطولا وأكملت نحو 1600 مهمة مرافقة لأكثر من 7200 سفينة صينية وأجنبية ونفذت بنشاط «مبادرة الأمن العالمي» التي طرحها الرئيس جينبينغ ما يظهر اضطلاع الصين بالمسؤولية في حماية السلام والاستقرار العالميين استنادا إلى رغبة الشعب الصيني المخلص في السلام والصداقة والتعاون.