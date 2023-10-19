

شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الـ 24 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك. وقالت «الخارجية»، في بيان لـ «كونا»، إن الشيخ جراح جابر الأحمد أكد في كلمة له أمام الاجتماع حرص الكويت على استكمال تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والتي تأتي بتوجيهات القيادة السياسية، معربا عن تطلع الكويت لتحقيق مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل أهدافه التي رسمها قادة دول المجلس. وأشاد نائب وزير الخارجية بما حققه مجلس التعاون من إنجازات ستدفع بمسيرته من خلال التكامل والتنسيق بين دوله في جميع المجالات بما يخدم شعوب المجلس ويعود بالنفع والخير عليها.