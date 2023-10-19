

نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة ألقتها الباحث العلمي المشارك بالمعهد د.سارة الدوسري وتهدف الى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها بحضور عدد من أهل الاختصاص.



وقالت الدوسري لـ «كونا» على هامش المحاضرة إن من الطرق الحديثة لدراسة علم الطيور المهاجرة «تقنيات علم الصوتيات البيئية»، مبينة أنها تتيح دراسة سلوكيات وتعامل الطيور مع البيئة عبر تسجيل أصواتها موفرة الوقت والجهد والتكاليف. وأضافت الدوسري أن هذه التقنيات تمكن من معرفة مواعيد هجرة الطيور ومغادرتها للبلاد بشكل دقيق ومعرفة نشاطها ودورة حياتها وتفاوت أنواعها، مشيرة إلى أن البلاد تمتلك 3 طرق رئيسية لهجرة 400 نوع غالبيتها من الطيور المهاجرة، كما ان التقنيات تتيح العمل من غير وجود الإنسان، الأمر الذي يقلل الضرر البيئي والأثر على سلوك الطيور ومراقبتها على مدار العام، ما يحقق نتائج دقيقة وشاملة، مبينة أن هذا العمل يشتمل كذلك على دراسة اثر تغير المناخ ومواعيد هجرة الطيور ومعرفة نجاح المحميات وغيرها.