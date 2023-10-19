

حنان عبدالمعبود

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» برنامجا تدريبيا بعنوان «دور الهيئة العامة في مكافحة الفساد في تعزيز النزاهة» وجاء البرنامج على مدى يومين بمشاركة 41 جهة حكومية و75 مشاركا.



وقالت مديرة إدارة التطوير الإداري والتدريب نادين البدر إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى العاملين في الجهات الحكومية وبيان الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه وكذلك التعرف على نطاق اختصاصات عمل الهيئة، حيث قدم البرنامج مجموعة من المختصين بالهيئة.



وأوضحت البدر انه من خلال البرنامج وعلى مدار يومين، تم تسليط الضوء على قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واختصاصاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالاتها الرئيسية وآلية الاستعراض ودور الهيئة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الدولي.