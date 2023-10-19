

إيمانا من الجامعة الأمريكية في الكويت بأهمية إثراء العملية التعليمية، اعتمدت الجامعة منذ سنوات مبادرات التبادل الطلابي التي تهدف إلى استقبال الطلبة الدوليين من الخارج للدراسة والتدريب في حرمها الجامعي النابض بالحياة، مما يوفر فرصا لا مثيل لها للتبادل الثقافي وتوسيع حدود التعليم. ويشارك في برنامج التبادل الطلابي هذا العام، 3 طلبة للدراسة و3 طلبة للتدريب في أقسام ومراكز الجامعة، ويتجسد التزام الجامعة بتبني التنوع في التعليم من خلال شراكتها مع مؤسسات مرموقة مثل جامعة دارتموث، ومؤخرا معهد الدراسات السياسية بباريس «ساينس بو»، إذ تفتح الجامعة في كل عام أبوابها للطلبة من المؤسسات الشهيرة لتوفر لهم فرصة فريدة لتجربة الحياة في حرمها الجامعي، والمشاركة في تجارب تعليمية مثمرة.



ويتدرب الطلبة في مركز الاستشارات وقسم العلوم الاجتماعية والسلوكية SBSA، ومكتب الأبحاث والمنح ORG، ومكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي AACD، إذ منحت الفرصة للطلبة لتجربة التميز الأكاديمي في الجامعة، والتفاعل مع خلفيات ثقافية متنوعة، وتطوير مهارات التواصل عبر الثقافات.



وتعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتعزيز التفاهم بين الثقافات، وتوسيع المنظور العالمي للتعليم، إضافة إلى إنشاء مجتمع أكاديمي متنوع وشامل من خلال إثراء البيئة الدراسية في الجامعة، الأمر الذي يعتبر استثمارا يعود بالفائدة على الجامعة والطلبة.