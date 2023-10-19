

انطلاقا من استراتيجيته الشاملة لتنمية رأس المال البشري، أعلن بنك برقان مشاركته في النسخة الثانية من معرض «وظيفتي»، وهو الحدث الأبرز والأضخم من نوعه في الكويت والمقرر إقامته في الفترة من 19 حتى 21 أكتوبر في «الأرينا كويت» - مجمع 360 بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة وشركة.



وتأتي هذه المبادرة من بنك برقان تأكيدا على التزامه الراسخ بدعم وتطوير الموارد البشرية الكويتية والارتقاء بمستقبل الكفاءات الوطنية الواعدة.



وفي تعقيبه على مشاركة البنك في المعرض، قال عبدالوهاب عبدالرحيم، رئيس تنفيذي - استقطاب المواهب في بنك برقان: نفتخر بمشاركتنا إلى جانب أبرز المؤسسات الموظفة والمشاركة في المعرض بنسخته الثانية ولقد بات تنظيم معارض في الكويت على غرار وظيفتي مهما من أجل تمكين الشركات وأصحاب الأعمال من استقطاب الكفاءات المناسبة لها والقادرة على المساهمة في نجاحها، كما ان مثل هذه المعارض تفتح الأبواب أمام الباحثين عن فرص العمل في مختلف المجالات للحصول على وظيفة تلبي طموحاتهم.



وشهدت النسخة الأولى من معرض وظيفتي تسجيل 32.000 مشارك، حضر منهم على مدى 3 أيام نحو 19.520 وكان من بينهم كفاءات تبحث عن فرص وظيفية جديدة إلى جانب مجموعة من الخريجين الجدد ممن يستعدون للانضمام إلى سوق العمل، إضافة إلى طلاب الجامعات والمدارس الثانوية الذين يبحثون عن فرص تدريبية لاكتساب وصقل مهاراتهم، وقدم المعرض أيضا عددا من ورش العمل التي سمحت للخبراء ورواد الأعمال بنقل خبراتهم للمشاركين في المعرض.



وفي سياق متصل، أضاف عبدالوهاب: في إطار سعينا لتقديم أجود الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا لتسهيل حياة عملائنا ومواكبة متطلباتهم، فإننا في بنك برقان نحرص على استقطاب الكفاءات القادرة على الإبداع والابتكار وتشاركنا الشغف بالتميز وتحقيق النمو للوصول إلى تلك الأهداف.