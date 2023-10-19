

في إطار إستراتيجية السعي نحو استقطاب الطاقات الشبابية الموهوبة إلى صفوف موظفيها، تشارك شركة المباني في معرض الكويت للوظائف «وظيفتي» في نسخته الثانية الذي ينطلق خلال الفترة 19 حتى 21 أكتوبر في قاعة «الأرينا»، بمشاركة أكثر من 100 جهة من مختلف المجالات والقطاعات، وتنظيم أكثر من 60 ورشة عمل ودورات وحلقات نقاشية من مختصين بهذا المجال. وتأتي مشاركة المباني في معرض «وظيفتي» بعد أن حقق المعرض نجاحا لافتا في نسخته الأولى من خلال إلهام الشباب في سعيهم للعمل وتحديدا بالقطاع الخاص، بهدف مساعدة الجيل الحالي والقادم على الاستعداد بشكل أفضل لمستقبلهم الوظيفي وتوعيتهم للعمل بالقطاع الخاص وتوفير فرص عمل، وهو ما تلتزم به شركة المباني من خلال جذب المواهب الشابة والخريجين الجدد المميزين من الذكور والإناث.



وحول المشاركة في معرض «وظيفتي»، قالت شركة المباني: تمثل المعارض الوظيفية منصة مهمة تتيح استقطاب المواهب، كما أنها تمثل في الوقت ذاته نافذة للباحثين عن العمل وحديثي التخرج للاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى المباني، ولذلك نحرص على المشاركة في مختلف المعارض المهنية والوظيفية من خلال فرص العمل والتدريب، وذلك يأتي انطلاقا من إستراتيجية الشركة التي تسعى إلى تعزيز دعائم الاستدامة وخاصة فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035، وزيادة نسبة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص.



وأضافت «المباني»: كشركة عقارية رائدة، نحرص على توفير ثقافة وظيفية شاملة ومتنوعة في مكان العمل، حيث نسعى باستمرار نحو احتضان واستقطاب المهارات والاختلافات التي يضيفها كل موظف إلى مكان العمل، كما نؤمن بأن مكان العمل المتنوع يحقق غالبا نتائج عمل أفضل، ويحفز للمزيد من الابتكار أكثر من مكان العمل غير المتنوع، وهو ما شجعنا على المشاركة في معرض «وظيفتي» لاستقطاب تلك الطاقات التي ستضيف المزيد من الإنتاجية إلى شركة المباني.