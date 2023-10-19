

واصلت جمعية النجاة الخيرية تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين في قطاع غزة والتي وصل عدد المستفيدين منها حتى الآن 34 ألف مستفيد. وقال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والاعلام والبرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب: أطلقنا مع بداية الأزمة حملة «لأجل فلسطين» وقد شهدت تفاعلا كبيرا من المحسنين، وحرصنا على أن يكون التنفيذ بأسرع وقت ممكن نظرا لما يعانيه الأشقاء في غزة من نقص كبير في المواد الغذائية والطبية، موضحا أن المساعدات عبارة عن: طرود ووجبات غذائية، ومواد إيواء، ومساعدات طبية، ومواد إغاثية.