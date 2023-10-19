

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها ومشاركتها بالنسخة الثانية من معرض «وظيفتي»، أحد أضخم التجمعات للفرص الوظيفية على مستوى الكويت، والمقرر أن يقام ابتداء من اليوم الخميس 19 إلى 21 أكتوبر في أرينا 360 مول، وسيتم افتتاح المعرض في نسخته الثانية برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع.



وتأتي رعاية ومشاركة stc تأكيدا على حرصها المتواصل لدعم الكوادر الوطنية الشابة وسعيا نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية للعمل في قطاع الاتصالات، حيث تتوافق مشاركة stc في المعرض مع مبادرتها التعليمية «upgrade»، وتعكس دور الشركة النشط والمتواصل في دعم التعليم، ودعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى دعم الطاقات الشبابية الوطنية لبدء مسارات وظيفية وصقل مهاراتهم في سوق العمل ضمن القطاع الخاص وفي مجال قطاع الاتصالات على وجه التحديد. وتهدف stc من خلال رعايتها لهذا الحدث إلى إظهار التزامها بجذب الكوادر المتميزة وتوظيف الكفاءات الكويتية بما يتماشى مع نهج الشركة لتمكين جيل الشباب في مختلف المستويات والمهن وكجزء من نهجها الاستراتيجي المستدام، وتقوم سنويا بتنفيذ والمشاركة في العديد من المبادرات من أجل تحقيق الأهداف الأساسية لمبادرتها التعليمية «upgrade».



وتشمل هذه المبادرات المشاركة في المعارض الوظيفية المهنية، وتنظيم دورات التدريب الداخلي بما يمنح المتدربين قيمة مضافة، فضلا عن رعاية البرامج التي تهدف إلى صقل مهارات وتمكين جيل الشباب لمستقبل مهني ناجح وواعد.



وكجزء من رعايتها ومشاركتها في المعرض الوظيفي، سيتواجد أعضاء فريق التوظيف في stc في جناح الشركة بالمعرض من أجل الترحيب بالطلاب والخريجين الجدد المهتمين بمعرفة المزيد عن الوظائف الشاغرة وبيئة العمل داخل الشركة، وسيقوم فريق التوظيف أيضا باستقبال السير الذاتية وبإجراء المقابلات وتوجيه المرشحين المهتمين ببدء رحلتهم المهنية مع stc. كما سيشارك فريق الموارد البشرية في ورش العمل والندوات المتنوعة.