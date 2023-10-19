

أعلنت العلامة التجارية «ذي أثليتس فوت» The Athlete›s Foot، إحدى العلامات التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في قطاع الرياضة والأزياء ونمط الحياة العصري في الكويت، عن إعادة افتتاح فرعها الكائن في الكوت مول، وذلك بموقع جديد وأكبر.



وأقيم بهذه المناسبة حفل حماسي داخل الفرع حضره مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعملاء وفريق عمل شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، حيث تخلل الحفل أنشطة ترفيهية ومسابقات وجوائز والكثير من الفعاليات الأخرى.



ويقع الفرع الجديد في طابق الميزانين الأول، ويعرض تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الملابس والأحذية والاكسسوارات الرياضية والعملية والمريحة للرجال والنساء والأطفال، والتي تعد الخيار الأمثل للباحثين عن أسلوب حياة عصري وذلك من علامات تجارية عالمية من بينها «NIKE»، و«adidas»، و«New Balance»، و«Puma»، و«On Running»، و«The Giving Movement»، و«ASICS» والعديد غيرها.



يذكر أن «الكوت مول» أكبر مركز للتسوق والترفيه في جنوب الكويت ويتكون «الكوت مول» من ثلاثة طوابق، ويتصل بسوق الكوت عبر جسر مشاة، وله مدخل خاص مع فندق حياة ريجنسي ويقدم المجمع لزواره تجربة تسوق فريدة كونه يضم سلسلة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، مع تشكيلة متنوعة من المطاعم والمقاهي تلبي جميع الأذواق، فضلا عن تقديم أحدث تجربة مبتكرة في عالم التسلية والترفيه.



وتتواجد أفرع «ذي أثليتس فوت» في مجمع الفنار، وجمعية مشرف التعاونية، ومطار الكويت الدولي في كل من صالة الوصول والمغادرة، ومارينا مول، والأفنيوز، وذا جيت مول، وبروميناد، وذا ووك مول، والخيران مول، والكوت مول.



وفي الكويت، تمتلك شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية حصريا حقوق امتياز «ذي أثليتس فوت».