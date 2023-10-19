

في خطوة جريئة ومهمة نحو تعزيز التحسين الأكاديمي والتدريب المبتكر والمبادرات البحثية الرائدة، قامت الجامعة الأمريكية الدولية AIU وبيت التمويل الكويتي KFH بتوقيع مذكرة تفاهم في 20 سبتمبر الماضي في المقر الرئيسي لبيت التمويل الكويتي.



مثل الجامعة الأمريكية الدولية في هذا التوقيع التاريخي نائل العوضي عضو مجلس إدارة الجامعة، في حين مثل بيت التمويل الكويتي زياد العمر رئيس الموارد البشرية للمجموعة.



والجامعة الأمريكية الدولية AIU، مؤسسة ملتزمة بشدة بتشكيل المستقبل، وتعمل على مواءمة رؤيتها مع رؤية الكويت 2035، وهي خطة وطنية للتحول والتنمية وتعد هذه الشراكة مع بيت التمويل بمنزلة شهادة على دور الجامعة الأمريكية الدولية المتفاني والثابت للمساهمة في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في الكويت. وسوف تستكشف الجامعة الأمريكية الدولية AIU وبيت التمويل الكويتي معا حدودا جديدة للأبحاث، وتسخير قوة التكنولوجيا المتطورة، وتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون اليها للنجاح في عالم التمويل وخارجه وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مركز ديناميكي لتبادل المعرفة الذي يتجاوز الحدود ويزرع الابتكار في جوهره.



كما ان الجامعة الأمريكية الدولية AIU متحمسة لهذه الرحلة التحويلية التي شرعت بها مع بيت التمويل الكويتي وهي واثقة من أن هذه الشراكة لن تؤدي إلى تمكين طلاب الجامعة فحسب، بل ستساهم أيضا في تقدم وازدهار الكويت والمجتمع الدولي الأوسع.