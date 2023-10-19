بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية بالــوكالـــة م.سـعـــــود الدبوس وجـود كـود بناء خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال م. سعود الدبوس في كتاب سيحال إلى المجلس البلدي ردا على الكتاب المقدم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن فتح جهات تعليمية وتأهيلية للأشخاص من ذوي الإعاقة: نفيدكم بأنه تم توجيه الموضوع للجنة دراسة ومراجعة لائحة البناء، وتمت مناقشة الموضوع مع أعضاء اللجنة ودراسة الكتاب المقدم من مدير عام البلدية بشأن توصيات ذوي الإعاقة والجدول 15 من الجداول الملحقة للقرار الوزاري رقم 206/2009 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كل المباني لجميع مناطق الكويت، والذي تم إلغاؤه ضمن لائحة البناء الجديدة لوجود كود بناء خاص لذوي الاحتياجات الخاصة. لذا من منطلق تفعيل الكود الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة، قررت اللجنة الالتزام بما جاء في المناقشات الخاصة بتعديل لائحة البناء المقدمة حاليا للدراسة بالمجلس البلدي.