أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق طوارئ حولي بجولة ميدانية للتأكد من التزام المحلات والأسواق بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية.



وقال رئيس فريق طوارئ المحافظة إبراهيم السبعان إن الجولة على منطقة حولي أسفرت عن تحرير 17 مخالفة عدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط، والنظافة، بالإضافة إلى توجيه إنذار إلى أحد المجمعات التجارية لوضع أبراج من دون ترخيص. ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.