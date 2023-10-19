بالتعاون مع Creative Confidence تشارك شركة الاستثمارات الوطنية كداعم استراتيجي في برنامج «Shift» المصمم حصريا للنساء الكويتيات حديثات التخرج لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهاراتهن المهنية.



وبإمكان الراغبات من النساء الكويتيات حديثات التخرج المشاركة في هذا البرنامج عن طريق تقديم طلب المشاركة من خلال الرابط https://www.creativeconfidence.co/shift-1/ وذلك بدءا من 19 أكتوبر 2023، علما أن برنامج «Shift» سيبدأ من 13 نوفمبر 2023 وسيستمر لمدة أربعة أسابيع.



وفي معرض تعليقه، أثنى عبدالمحسن الخترش نائب رئيس أول للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية على برنامج «Shift» والذي يمثل فرصة استثنائية للمرأة الكويتية التي هي بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التجارب العملية المكثفة والغنية بالتحديات التي يتطلب منها اجتيازها للبرنامج للتحول فيما بعد إلى قوى عاملة حقيقية، كما أضاف الخترش أن القيمة الحقيقية المضافة لهذا البرنامج ستنعكس نتائجها مباشرة على سوق العمل الكويتي كونه يوفر قوى عاملة كفؤة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال في مجال الاستثمار. وانطلاقا من أهمية دعم الطاقة الشبابية الكويتية، أضاف الخترش أن الاستثمارات الوطنية تؤكد مشاركتها والتزامها الشامل بهذا البرنامج الهادف إلى تطوير وصقل مهارات المرأة الكويتية وإمكاناتها وتمكينها من خوض متطلبات سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية وفي المنطقة بشكل عام، حيث تشارك الاستثمارات الوطنية في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولا إلى المراحل النهائية للبرنامج.



من ناحية أخرى، أثنت سمية محمد الجاسم، مؤسس Creative Confidence، على مشاركة الاستثمارات الوطنية في برنامج «Shift». وتدعو الخريجات إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية، حيث يوفر البرنامج تجربة تدريبية مختلفة تدمج مجالي الإبداع والابتكار والاستثمار.



وتعتبر شركة Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون.