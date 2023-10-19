عين البنك الأهلي الكويتي أحمد خالد الدويسان مديرا عاما لإدارة الخدمات المصرفية للشركات في 15 أكتوبر 2023، بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي في هذا الصدد.



ويمثل ذلك خطوة مهمة ضمن إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي الرامية إلى تعزيز فريق الإدارة التنفيذية، وتطوير عملياته المصرفية للشركات.



وبهذه المناسبة، صرح لؤي مقامس الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي- الكويت قائلا: «نرحب بأحمد الدويسان كمدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات، ونرى أن خبرته الكبيرة ستشكل إضافة ممتازة لفريق الإدارة التنفيذية في البنك، ونحن على يقين أنه بفضل توجيهاته ستستمر الإدارة بالنمو والازدهار في المستقبل».



من جانبه، أعرب الدويسان عن امتنانه لمنحه هذه الفرصة، قائلا «يسعدني الانضمام إلى البنك الأهلي الكويتي، وأتطلع إلى العمل مع فريق البنك لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، والمساهمة في النمو والنجاح المتواصل للبنك بشكل عام».



ومع أكثر من 20 عاما من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، يحمل الدويسان الخبرة والمعرفة اللازمتين للنجاح في منصبه الجديد، بعدما شغل سابقا منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، بحيث نجح في إدارة محفظة أصول ممولة وغير ممولة والتزامات في مختلف القطاعات.



ولعب الدويسان أيضا دورا محوريا في تطوير وتنفيذ إستراتيجية وخطط مجموعة الخدمات المصرفية للشركات (Corporate Banking Group) في بنك الخليج، التي تتمحور حول العملاء من خلال التحول الرقمي.



وقبل تعيينه في منصب مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات، شغل الدويسان منصب نائب مدير عام ورئيس قسم المعالجة والهيكلة في بنك الخليج، بحيث نجح في إدارة محفظة من الأصول المتعثرة، وكان أيضا مسؤولا عن قيادة عمليات إعادة الهيكلة الإقليمية والمحلية رفيعة المستوى، ما أظهر قدراته القيادية الاستثنائية.



ويحمل الدويسان شهادة ماجستير تنفيذية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، ودرجة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث إيسترن في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، وقد حصل أيضا على العديد من الشهادات المتخصصة من جامعة هارفارد وغيرها من الجهات العالمية، ما يؤكد حرصه على التعلم وتحقيق التطور على المستوى المهني.



ويتماشى انضمام الدويسان مع الرؤية الإستراتيجية للبنك الأهلي الكويتي التي تركز على تمكين الخبرات الوطنية من أجل تحقيق النجاح على المدى الطويل، في وقت سيلعب الدويسان بفضل خبرته الواسعة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، دورا فعالا في رفع مكانة البنك التنافسية وتعزيز ريادته في القطاع المصرفي داخل الكويت.