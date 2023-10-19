في إطار حرصه المتواصل على تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المالي لدى كافة شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت. ويسلط بنك الكويت الوطني الضوء في ذلك الصدد على توعية العملاء من مخاطر استخدام رمز الاستجابة السريعة QR غير الموثوق في الأماكن العامة أو المتاجر أو المطاعم داخل البلاد وخارجها أو الأندية الصحية وكذلك الإعلانات التي تغري بعوائد كبيرة مزيفة، والتي قد تصل بالمستخدمين إلى مواقع إلكترونية مزيفة ونماذج تصيد احتيالي. وتكمن مخاطر رمز الاستجابة السريعة QR المزيف في انتقال العملاء إلى صفحة الويب وإدخال البيانات الشخصية والتي قد تكون مرئية أمام المحتالين الذين صمموها خصوصا لاستدراج الضحايا من خلالها أو تحميل أحد الملفات التي قد تساعد المحتالين على التحكم في أجهزة العملاء، لذلك يشدد «الوطني» على ضرورة عدم الإفصاح أو تسجيل أي بيانات مصرفية على مواقع غير موثوقة. ويؤكد بنك الكويت الوطني باستمرار على أنه لن يطلب أي بيانات مصرفية أو شخصية، كما أن المواقع التي تطلب تسجيل الأشخاص لبياناتهم المصرفية عادة ما تكون غير موثوقة، لاسيما إذا كان رمز QR الذي سجلت الدخول من خلاله إلى أحد المواقع ليس له علاقة أو غير مرتبط بالمكان الذي تتواجد فيه، مثل المطاعم أو الأندية الصحية أو الإعلانات الملصقة في الشوارع والمجمعات.



ومع تعدد أساليب الاحتيال واستعمال المحتالين طرقا ملتوية مختلفة، يحرص بنك الكويت الوطني على تكثيف محتوى حملة «لنكن على دراية» من خلال نشر مواد ومنشورات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة قنوات التواصل بهدف رفع الثقافة المالية لدى العملاء والمتابعين لتلك القنوات، وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المتعددة التي قد يتعرضون لها.



ويسخر بنك الكويت الوطني إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت، لضمان انتشار رسائل الحملة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.