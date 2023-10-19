في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع جمهور العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، يتواجد البنك في مجمع العاصمة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 حتى يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 من خلال جناح يقيمه البنك بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها.



وفي هذا السياق، صرحت نورا كايد - مساعد المدير العام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي قائلة: «يستقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - البريمير رواد الجناح المقام في مجمع العاصمة للإجابة عن أي استفسارات لديهم حول مزايا حسابات البنك التجاري الكويتي والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه، والخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها لعملائه، وكذلك العروض التسويقية والترويجية التي تلقى استحسانا من قبل جميع شرائح العملاء ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2000 دينار وبطاقه ائتمانية من اختياره مجانا لأول سنتين بالإضافة إلى بطاقة مسبقة الدفع مجانا للسنة الأولى وغيرها من المزايا التي تستجيب لتطلعات عملاء التجاري». وأضافت أن الفريق سيتواجد للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.