قامت شركة أوتوماك للسيارات، الاسم البارز في عالم السيارات والوكيل الحصري لسيارات فورثنج في الكويت، بتقديم فورثنج يو - تور U-Tour الجديدة كليا في الأسواق الكويتية، والتي تحدد معايير جديدة للفخامة والتصميم والراحة في فئة سيارات الـ 7 ركاب.



وأوتوماك وفورثنج، شركتان مرموقتان في عالم السيارات، اجتمعتا لإطلاق فورثنج U-Tour الجديدة إلى السوق الكويتي، ما يعكس أفضل ما لديهما من قدرات وابتكار وتطور. أوتوماك، المعروفة بالالتزام برضا العملاء، وفورثنج، المعروفة بتصاميمها الجذابة والدقة المتناهية في التفاصيل، جمعتا قواهما لإطلاق سيارة تجسد أفضل ما في هذه الشركات من رغبة دائمة في تقديم الأفضل للعملاء.



الفخامة والتصميم والراحة



وتتميز فورثنج U-Tour بمجموعة متنوعة من المميزات الراقية وتصميم ساحر سيجذب حتى أكثر السائقين تحديا وتمييزا. هذه السيارة الفاخرة بـ 7 مقاعد مجهزة بمجموعة من وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك فتحة سقف بانورامية، عجلات الألومنيوم، ومقصورة خاصة بالأمتعة. الدروع الأمامية والخلفية للعجلات يضمنان رحلة مريحة وسلسة في جميع الظروف.



السلامة في أعلى مستوياتها



والسلامة تأتي في صدارة أولوياتنا في فورثنج U-Tour، حيث تحتوي السيارة على مجموعة شاملة من تقنيات السلامة، بما في ذلك وسائد هوائية للسائق والراكب، فرامل إلكترونية، نظام الفرامل المانع للانغلاق/ توزيع قوة الفرامل/ التحكم في التوجيه، والمزيد من ذلك. مع الكاميرا الخلفية، أجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية، ونظام المساعدة على المنحدرات، يمكنك التنقل بثقة في أي بيئة أو تضاريس يمكن أن تواجهها. ومع نظام استقرار السيارة Bosch 9.3 ESP والهيكل الصلب عالي القوة، تتجاوز فورثينغ U-Tour المعايير المتوقعة في نفس فئتها لضمان رحلة قيادة ممتعة ومريحة.



خدمة استثنائية



وحرصت شركة أوتوماك على تقديم أعلى مستويات الضمان للعملاء تتمثل في 5 سنوات كفالة (عداد مفتوح)، 5 سنوات صيانة (زيت وفلتر)، و5 سنوات مساعدة على الطرقات. بالاضافة الى انشاء مركز قطع الغيار في مركز الصيانة لضمان توفير قطع الغيار وتسليمها في وقت قصير بهدف تعزيز مستويات خدمة العملاء. وقد تم اختبار قطع غيار «فورثنج» الأصلية وفقا لأعلى المعايير لتكون بنفس جودة التصميم والأداء للقطع المستخدمة عند تصنيع السيارات. وتتميز هذه القطع بكونها معتمدة وموزعة ومضمونة بأعلى مستويات الأمان والأداء والموثوقية من «دونج فينج».



مميزات فورثنج U-Tour



تتميز فورثنج U-Tour بتصميمها الديناميكي، والمتميز، حيث تختلف عن نظيراتها بالابتكار والعملية. يتميز الجزء الأمامي بشكله الأنيق مع شبكة أمامية على شكل لوح البيانو، وشرائط عمودية تدريجية. تمتاز السلسلة بأكملها بمصابيح LED بشكل قياسي في كافة فئات U-Tour، وهي الأولى من نوعها في فئتها. تنساب المنحنيات الناعمة من الخلف إلى الأمام، ملتفة حول المقصورة بإحكام لتمنح قائد السيارة شعورا بالدفء والتحكم. من ناحية الشكل، الانحناءات على شكل جناح حرف L المكون من المصابيح الخلفية يمنح مظهرا أنيقا للسيارة بشكل عام. نظام المعلومات والترفيه في السيارة يمنحها بعدا أكثر متعة، مع مقصورة داخلية مريحة وسلسة. التصميم العام للسيارة يظهر بوضوح وبشكل مذهل خلال النهار ويجذب الأنظار خلال المساء.



وفورثنج U-Tour ليست مجرد سيارة، إنها مزيج يعكس الفخامة والراحة والسلامة لك ولعائلتك.