قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان تسليم الولايات المتحدة لأوكرانيا صواريخ «أتاكمس» (ATACMS) بعيدة المدى واستخدامها من قبل كييف لن يكون له أي تأثير على مسار الحرب ولن يؤدي سوى إلى إطالة أمد معاناة أوكرانيا.



وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته للصين: «الأمر الرئيسي هو أن هذه الصواريخ لن تغير الأمور بشكل جذري على خط التماس، هذا مستحيل». وأعرب الرئيس الروسي عن ترحيبه بما اعتبره موقفا غربيا أقل تزمتا بشأن أوكرانيا واتفاقه مع التصريحات عن ضرورة حل الصراع عبر المحادثات. ورأى ان عقد مثل هذه المحادثات يتطلب من أوكرانيا إلغاء مرسوم يحظر أي مفاوضات مع موسكو.



واستخدمت كييف للمرة الأولى ضد روسيا منظومة صواريخ «أتاكمس» وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي من دون كشف أي تفاصيل، في حين أعلنت قواته الخاصة شن ضربات مدمرة على مدرجي طيران تسيطر عليهما موسكو.



وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي: «يتم تنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها مع الرئيس الأميركي جو بايدن. يتم تنفيذها ببالغ الدقة: لقد أثبتت أتاكمس جدارتها». بدوره، حذر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف الولايات المتحدة من أن قرارها تزويد أوكرانيا هذه الصواريخ البعيدة المدى هو «خطأ فادح». وقال أنتونوف في بيان إن «قرار البيت الأبيض بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى الأوكرانيين هو خطأ فادح. عواقب هذا الإجراء، الذي تم إخفاؤه عمدا عن الجمهور، ستكون ذات طبيعة خطرة للغاية».