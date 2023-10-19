أعلنت مصادر رسمية وتقارير اخبارية عودة العمل في مطار دمشق الدولي تدريجيا بعد أسبوع على الغارة الاسرائيلية التي أخرجته عن العمل.



ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني السوري باسم منصور القول إن مطار دمشق الدولي سيستأنف العمل. اعتبارا من ظهر اليوم الخميس بعد إصلاح المهابط التي تم قصفها من قبل إسرائيل.



وفي السياق، نقل موقع «صوت العاصمة» عن مصدر عامل في وزارة النقل أن أعمال صيانة وإعادة تأهيل المطار انتهت أمس.



وأوضح المصدر أن إدارة المطار ستقوم بتنظيم رحلتين أو ثلاث رحلات كاختبار لحالة المدرجات بعد إعادة تأهيلها، لافتا إلى أن حركة الملاحة ستعود إلى حالتها الطبيعية اعتبارا من اليوم.



وقالت مصادر إن أول رحلة بعد عودة المطار هي رحلة دمشق- القاهرة - دمشق مساء أمس.