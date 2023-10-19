أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية العملاقة وشركة «نفيديا» الأميركية الرائدة في المعالجات الإلكترونية عزمهما على التعاون لإنشاء «مصانع للذكاء الاصطناعي»، وهي مراكز ذات قدرة فائقة تهدف إلى تعزيز تطوير هذه التكنولوجيا.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فوكسكون» يونغ ليو خلال عرض المشروع إلى جانب نظيره من شركة «نفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه أمس «معا، سنساعد الصناعة بأكملها على دخول عصر الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع بكثير».



وأوضح هوانغ أن الهدف هو إنشاء «فئة جديدة من مراكز معالجة البيانات تخدم مجموعة واسعة من التطبيقات»، مشيرا إلى أن «فوكسكون» تملك «الخبرة والقدرة على بناء مصانع للذكاء الاصطناعي في العالم كله».