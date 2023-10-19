

منصور السلطان



داهم رجال المباحث الجنائية مساء اول من امس منزلا في منطقة الوفرة السكنية مكونا من دورين يستغل كمصنع للخمور المحلية وألقوا القبض على 4 آسيويين يديرونه وتم العثور على كميات كبيرة من الخمور المحلية.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» أن معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية تفيد بوجود مصنع للخمور المحلية في منطقة الوفرة السكنية، وعليه تم البحث والتحري وتبين أن منزلا مكونا من دورين مستأجر من قبل 4 آسيويين ويدار كمصنع للخمور المحلية، وبعد التأكد من وجود المتهمين الـ 4 داخل المنزل تمت مداهمته وضبطهم والعثور على 1400 قنينة خمر مصنعة محليا و84 زجاجة مليئة بالخمور، بالإضافة الى معدات وأدوات خاصة لصناعة الخمور المحلية.



وخلال التحقيق مع المتهمين الـ 4 اعترفوا بأنهم ينتجون ما يقارب الـ 1000 قنينة خمر يوميا، ويقومون بترويجها على زبائنهم مع خدمة التوصيل في جميع مناطق محافظة الأحمدي.



وتمت إحالتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة.