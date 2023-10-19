

القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة نوال عبدالشافي ما تردد عن ارتباطها عاطفيا بالفنان أحمد الفيشاوي وأنها تعيش معه قصة حب، وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن ضمن أحداث فيلم «عادل مش عادل» التي تشارك ببطولته في السينما، حيث تجسد في الأحداث زواجها من الفيشاوي عقب قصة عاطفية ربطت بينهما.



وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل الذي يعد الأول لها في السينما وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، حيث تشارك في الفيلم بالغناء والتمثيل، وانتهت من تصوير مشاهدها وتراهن عليه بقوة وتعتبره خطوة مهمة في مشوارها، ويشارك في بطولته شيري عادل ودينا ومحمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.



المعروف أن نوال مطربة واشتهرت بأغنية «مخاصماك» التي تخطت حاجز 100 مليون مشاهدة على التيك توك، وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها.