قال شهود لـ «رويترز» إن قوات «الدعم السريع»، التي تقاتل الجيش السوداني منذ 6 أشهر، حققت تقدما وتسعى إلى تعزيز سيطرتها في العاصمة في الأسابيع القليلة الماضية.



وسيطرت قوات «الدعم السريع» على العيلفون، وهي مدينة مهمة على أحد الطرق المؤدية إلى مدني، وقال شهود إنها قامت بنهب وتهجير الآلاف من السكان، وفر العديد منهم سيرا على الأقدام.



وقالت آمنة وهي واحدة من الفارين «كان الهجوم قويا لدرجة أن جنود الجيش أنهوا ذخيرتهم واضطروا إلى العودة إلى قاعدتهم».



كما واصلت القوات هجماتها العنيفة على نيالا والأبيض غربي العاصمة، وهي الهجمات التي بدأت بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.



وقال الجيش إن جنوده، وخاصة وحدات القوات الخاصة، يواجهون التقدم.



وفي الخرطوم، تشن قوات «الدعم السريع» هجمات على عدة قواعد للجيش، بما في ذلك مقر الجيش الرئيسي وقاعدة سلاح المدرعات.



وفي أم درمان، قال شهود إن قوات «الدعم السريع» تستخدم المدفعية بعيدة المدى، التي كانت في السابق بعيدة عن متناول المجموعة شبه العسكرية، لمهاجمة قاعدة وادي سيدنا الجوية المهمة.



وخلال تلك الحملة، قال شهود إن قوات «الدعم السريع» قصفت مستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود» في التاسع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل شخصين واجتذب إدانة واسعة النطاق.



وقال سكان إن قوات «الدعم السريع» شنت حملة أخرى على قاعدة للجيش جنوبي الخرطوم في منطقة جبل الأولياء أسفرت عن مقتل 45 شخصا هذا الشهر، حسبما ذكرت مجموعة للمحامين لم تنح باللائمة على أي طرف.



في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) امس إن عدد الأسر التي تعاني من الجوع تضاعف تقريبا في السودان بعد 6 أشهر من الحرب التي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى.



منظمة الصحة العالمية واليونيسيف نبهتا في بيان صحافي إلى أن «700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، ويحتاج 100 ألف طفل إلى علاج منقذ للحياة بسبب سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية».



واستنادا إلى توقعات جامعة «جونز هوبكنز»، ذكر البيان أن «ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة قد يموتون بحلول نهاية عام 2023 بسبب زيادة انعدام الأمن الغذائي وتعطيل الخدمات الأساسية» منذ بدء الحرب في السودان.



ويوضح البيان الصحافي أن هذه النمذجة تم تطويرها بواسطة برنامج Lives Saved Tool الذي تموله مؤسسة بيل وميليندا غيتس.



واندلعت الحرب في 15 أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو.



وقال البيان إنه مع وجود أكثر من 7.1 ملايين نازح داخليا - بما في ذلك 4.5 ملايين منذ بداية الحرب - فإن السودان لديه الآن أكبر عدد من النازحين في العالم.



ويتعرض ملايين الأطفال لأمراض مختلفة، مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا، في حين يتعرض النظام الصحي لضغوط كبيرة بسبب الهجمات والقتال، حسب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.



وتتعرض المرافق الصحية للاحتلال أو النهب أو التدمير، وحوالي 70% من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع لا تعمل.