القاهرة - خديجة حمودة



تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي اليوم فترة الفصل في طلبات اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم 19 أكتوبر وتنتهي السبت 21 أكتوبر، وسيتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.



وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تم تقديمها.



وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.



وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدها وهي رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتلفون والنظارة والسلم.