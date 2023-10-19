سلطان العبدان - عبدالله الراكان - عبدالعزيز المطيري



مع تسارع الأحداث والتطورات المتعلقة بـ «غزة» تفاعلت الأوساط الاجتماعية والسياسية لجهة الإدانة والتنديد بما تقوم به الآلة العسكرية الإسرائيلية تجاه المدنيين العزل، حيث تداعت جمعيات النفع العام والنشطاء لوقفة احتجاجية تحولت إلى مهرجان خطابي في ساحة الإرادة شارك فيها العديد من النواب شجبوا خلالها المجازر التي تحدث هناك، مؤكدين دعمهم للصمود والمقاومة.



وعلى الصعيد النيابي، جدد النائب مرزوق الغانم دعوته إلى النواب للتوقيع على طلب عقد دور انعقاد غير عادي، لمناقشة الاعتداءات الوحشية من قبل الكيان الصهيوني على الأبرياء في فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه «لا يمكن الانتظار حتى بدء الدور العادي في ظل الهجمات الوحشية المتواصلة للمحتل».



من جهتها، وجهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الدعوة إلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لحضور اجتماع اللجنة الطارئ يوم الأحد المقبل لمناقشة كل الخيارات الممكنة لدعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة جرائم الحرب الصهيونية، وما يتعلق بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تمهيدا لرفعه للمجلس. وأعرب النائب شعيب شعبان عن استنكاره الشديد للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى إجراء مراجعات حاسمة وعاجلة لعلاقاتها الدولية وحلفائها الاستراتيجيين.



من جهته، أعلن عضو البرلمان العربي النائب حمدان العازمي أنه سيتقدم باسم وفد الكويت في البرلماني العربي بطلب لعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات الحرب على غزة.

مرزوق الغانم: الاعتداءات الصهيونية ناقضت أبسط مبادئ الإنسانية ولنوصل صوتنا إلى العالم

اللجنة الخارجية تدعو النواب والحكومة إلى اجتماع طارئ لمناقشة خيارات دعم المقاومة الفلسطينية