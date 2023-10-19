واصلت إسرائيل هجماتها الجوية المكثفة على قطاع غزة في اليوم الثالث عشر من أعنف جولة قتال مع حركة "حماس" مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت حماس عن مقتل أول سيدة شغلت عضوية مكتبها السياسي (أعلي هيئة قيادية في الحركة) جميلة الشنطي عن 64 عاما في غارة إسرائيلية الليلة الماضية.

وجرى انتخاب الشنطي في عام 2021 كأول سيدة تصل لعضوية المكتب ، كما أنها انتخبت عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) عن الحركة.

من جهة أخرى ، أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل نحو 30 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على منازل عائلات بريكة وحسونة وضهير في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر ، فإن 11 فلسطينيا قتلوا في قصف عمارة سكنية في وسط خان يونس جنوبي القطاع، فضلا عن سلسلة هجمات على مناطق وسط وشمال القطاع استهدفت أحياء سكنية.