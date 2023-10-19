عبدالعزيز الفضلي

نظمت مدارس وزارة التربية صباح اليوم، وقفة تضامنية مع الأشقاء في فلسطين واستنكر طلبتها وطالباتها بالمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة.

واطلقوا عبارات تنديد ودعم لأهل غزة، متمنين لهم النصر وتحرير بلدهم فلسطين العربية .

وصرح الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية د.غانم السليماني، على هامش تنظيم ثانوية مارية القبطية للبنات وقفة تضامنية إزاء الأحداث المؤسفة في قطاع غزة بأن الوزارة أصدرت تعميما لكل المدارس بتنظيم وقفة احتجاجية في الطابور الصباحي تعبر عن تمسك الطلبة بالقضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني تجاه قضيته العادلة.

وقال السليماني إن هذه الوقفة تؤكد موقف دولة الكويت الثابت مع القضية الفلسطينية علاوة على توصيل رسالة للعالم أجمع بما يدور في قطاع غزة من عملية وحشية ممنهجة ومنها ماحدث أمس الأول من قصف مستشفى المعمداني وأدى لارتقاء أكثر من 500 شهيد.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية أقيم معرض صور عن خريطة فلسطين والمسجد الأقصى ولوحات تعبيرية عن الحق الفلسطيني بالدفاع عن أرضه المحتلة كما قدمت طالبات ثانوية مارية القبطية للبنات في الطابور الصباحي عروضا تثميلية لمشاهد العنف والقتل التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.