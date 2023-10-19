أهابت سفارتنا لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية وعدم الاقتراب من أي تجمعات عشوائية وعدم الانخراط بأي جدل ومواضيع ليست لها علاقة بهدف التواجد في بريطانيا سواء للسياحة أو للعلاج أو للدراسة وذلك حفاظا على سلامتهم.

ودعت السفارة في بيان لها اليوم الخميس تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، المواطنين الكرام إلى التواصل معها عند الضرورة على رقمي الهاتف التاليين:

هاتف الطوارئ: (442075903400+)

خدمة الرسالة على منصة (الواتساب): (447988229622+).