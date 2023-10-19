وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي قال في مقدمته، إنه منذ أيام تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أنباء عن قيام وزير الصحة بإغلاق 4 عيادات تجميل مخالفة للقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

ونظراً لخطورة المخالفات التي ارتكبوها وما لها من آثار سلبية قد تؤدي الى الإصابة أو الوفاة سواء من خلال مزاولة العاملين بها مهنة الطب والمهن المساعدة لها دون حصولهم على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بوزارة الصحة، أو مزاولة العيادات أنشطة في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجلة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1-كشف تفصيلي بأسماء وتخصصات العيادات الأربع التي تم إغلاقها مؤخراَ، مع تزويدي بنسخ ضوئية من التراخيص وموافقة الجهة المعنية بوزارة الصحة؟

2 - ماهي المخالفات والممارسات التي أدت إلى قيام وزارة الصحة بإغلاق هذه العيادات، وماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك، مع تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.؟

-3هل يوجد ضمن العيادات التي تم إغلاقها أو سحب تراخيصها خلال الأشهر الثلاث السابقة عيادات قامت بمزاولة نشاطها بعد إغلاقها أو سحب تراخيصها؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالآتي مشفوعاً بنسخ ضوئية تفيد ذلك؟

- ماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك؟

- ماهي إجراءات الوزارة ما بعد إغلاق وسحب تراخيص العيادات المخالفة؟

- كشف تفصيلي بالعيادات المخالفة التي تم إغلاقها خلال الأشهر الثلاث السابقة. يتضمن عدد وأسماء العيادات ونوع المخالفات؟

4- هل من ضمن الأعمال المخالفة لهذه العيادات مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها دون الحصول على تراخيص بذلك من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة؟ أو مزاولة نشاط في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجلة؟

5-هل قامت هذه العيادات بإجراء عمليات إجهاض للنساء بغير الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (17) من القانون رقم 70 لسنة 2020، او عدم اختصاص أنشطتها المرخصة بذلك، أو إجراء العاملين بها عمليات زراعة الشعر والتخدير دون حصولهم على رخصة مهنة الطب او المهن المساعدة؟

6- ما هي الآثار الطبية المترتبة على قيام هذه العيادات مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها دون تراخيص أو تخصص؟ وهل هناك وقائع محددة لإصابات أو وفيات نتجت عن هذه العمليات من عدمه؟ في حال الإجابة بنعم ماهي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة؟ مع تزويدي بنسخ ضوئية من هذه الإجراءات؟

7-هل وردت شكاوى أو بلاغات للوزارة من قبل المواطنين أو المقيمين عن قيام العيادات التي تم إغلاقها بمخالفات طبية أو إدارية؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ ضوئية من هذه الشكاوى والبلاغات، مع تزويدي بجميع الشكاوى والبلاغات التي وردت للوزارة على جميع العيادات المخالفة خلال الأشهر الثلاث الماضية؟

8- ما هي الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في حال ورود بلاغ أو شكوى للوزارة عن مزاولة القطاعات الأهلية مهنة الطب والمهن المساعدة لها دون ترخيص أو تخصص؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟

9- هل لوزارة الصحة دور رقابي على العيادات والمراكز الطبية الأهلية؟ وهل لدى مفتشي وزارة الصحة سلطة الضبطية القضائية من عدمه؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالضبطيات القضائية وتقارير مفتشي الوزارة والإجراءات التي اتخذت حيال ذلك للأشهر الثلاثة السابقة؟