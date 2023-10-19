أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سانوك عن فخره بالوقوف إلى جانب الكيان الصهيوني وقال عقب لقائه رئيس وزراء سلطات الاحتلال بنيامين نتنياهو: نريدكم أن تنتصروا.

وقال سانوك :أعلم أنك تتخذ احتياطات لحماية المدنيين..ونحن رحب بقرار السماح بالطرق المؤدية إلى غزة لتقديم المساعدات.

ومن جانبه قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إن حرب غزة ستكون طويلة وإسرائيل تحتاج إلى دعم مستمر من المملكة المتحدة.

وكان قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سانوك، في وقت سابق إن رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس الكيان الصهيوني إسحق هرتسوج، اليوم الخميس، في تل ابيب، وأكدا معا الحاجة الملّحة لتجنب المزيد من تصعيد العنف في المنطقة.

وأضاف مكتب سوناك في بيان: "رئيس الوزراء والرئيس هرتسوج شددا على ضرورة تجنب المزيد من تصعيد العنف في المنطقة. واتفقا على مواصلة العمل معا لتحقيق هذه الغاية".

وأضاف البيان أنهما اتفقا أيضا على مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح بريطانيين محتجزين في الصراع.