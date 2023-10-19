عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، على عدم تعطيل الدراسة لأي سبب كان في ظل وجود تعليم إلكتروني.

وشدد الوزير المانع في كتاب وجهه لوكيل التربية وتلقت "الأنباء" نسخة منه على ضرورة تفعيل العمل بأدوات التعليم عن بعد من خلال وضع أنشطة منزلية بشكل أسبوعي (بواقع يوم واحد أسبوعيا تقدّره الإدارة المدرسية (من حيث المواد المختارة وطبيعة النشاط

المنزلي). علما بأنه سيتم متابعة الأنشطة التي تقدمها الإدارة المدرسية ، تأكيدا لتطوير العمل. أملين أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال مع وضع ألية واضحة لتنفيذ المطلوب .