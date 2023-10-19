قالت وسائل إعلام أردنية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني أكدا أن أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة إلى مصر أو الأردن مرفوضة. جاء ذلك خلال القمة المصرية - الأردنية التي عقدت في القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الملك والرئيس المصري أكدا أن عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها.

واعتبرا أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.