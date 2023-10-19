شهد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط تمرين «قادة» في مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات للحرس الوطني.

واستمع نائب رئيس الحرس الوطني، إلى إيجاز عن التمرين ودور مركز العمليات والمنظومة الأمنية ومهامه في الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى الحرس الوطني حمايتها، ودوره في تعزيز جهود الحرس الوطني بإسناد أجهزة الدولة في الأزمات والأحداث الطارئة عبر الربط الآلي بين مركز عمليات الحرس الوطني مع وزارات ومؤسسات الدولة.

كما استمع نائب رئيس الحرس الوطني، إلى إيجاز وشرح لطائرات الدرون ومهامها واستخداماتها في مختلف قطاعات الحرس الوطني.

وأشاد الشيخ فيصل النواف بقدرات مركز عمليات الحرس الوطني وجهود المشاركين في التمرين، مشددا على ضرورة الاستمرار في التدريب لإكساب الضباط مهارات القيادة خلال التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.