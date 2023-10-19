عاطف رمضان

أصدرت وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز 25 قرارا وزاريا بتاريخ 18 أكتوبر 2023 تقضي بإحالة 25 موظفا إلى التقاعد اعتبارا من 30 نوفمبر المقبل.

وحسب القرارات الوزارية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن الإحالة إلى التقاعد وفقا لنص المادة رقم 76 من الخدمة المدنية.

ووفق القرارات الوزارية، فإن الـ 25 موظفا منهم 8 مديرين من بينهم «وكلاء مساعدون بالتكليف»، 3 مديرين من قطاع المشاريع الكبرى ومدير واحد بقطاع الهندسة الصحية و2 من قطاع هندسة الصيانة ومدير واحد من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث ومدير من قطاع الشؤون المالية والادارية.

هذا بالإضافة الى 17 رئيس قسم منهم 5 رؤساء أقسام من قطاع الهندسة الصحية، و8 من هندسة الصيانة و2 من قطاع المشاريع الكبرى ورئيس قسم واحد من هندسة الطرق ورئيس قسم من قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة.