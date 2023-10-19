بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة د.عبدالله بن محمد آل الشيخ، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وأعرب السعدون عن خالص التقدير لما تبذله المملكة من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيدا بما تشهده المملكة من تقدم وتطور في جميع المجالات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المملكة وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء.