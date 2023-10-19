اختتمت قوة الإطفاء العام فعاليات الاجتماع الثاني "اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030"، والتي أنشئت بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، والتي تتكون من (37) جهة حكومية وغير حكومية، وذلك صباح اليوم الخميس، وبحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر .

وكرم اللواء جمال بدر جميع المشاركين بهذا الاجتماع، ووجه شكره وتقديره لهم على جهودهم في السعي لتحقيق غايات إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث مما سيسهم في تسهيل إجراءات إدارة الأزمات والكوارث بدولة الكويت .

كما أشاد بنتائج الاجتماع الذي عقد في فندق الريجينسي من خلال ورش العمل من 15 الى 19 أكتوبر الحالي، والذي يهدف الى إضافة تحقيق غايات إطار سنداي إلى توحيد عمل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث وجعل مؤسسات الدولة على أهبة الاستعداد لمواجهتها .