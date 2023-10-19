تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الكويت نصرت تشانتشار، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وتسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير هنغاريا لدى الكويت اندراش صابو.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

كما تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت سنان المجالي، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء، بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المتخذة لفتح معابر إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غانا لدى الكويت محمد حبيب إدريس، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية لدى الكويت غانا شيام لامسال، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت غادة الطاهر، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير لها التوفيق في مهام عملها الجديدة وللعلاقات الوثيقة التي تجمع الكويت بالأمم المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وتلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية البرتغال الصديقة جواو غومش كرافينيو جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور بشأن التصعيد الخطير في قطاع غزة.

وأكد الشيخ سالم العبدلله خلال الاتصال ضرورة دعم الجهود الدولية لوقف القتال والمواجهات المسلحة والحد من وتيرة العنف والتصعيد وعدم انتشاره وتوسع دائرة الصراع وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في أقرب وقت وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية في هذا الإطار.