عدد المعتمرين براً عبر منفذ السالمي بلغ 8293 معتمراً خلال الفترة من أول يوليو حتى منتصف أكتوبر الجاري

أسامة أبوالسعود

أعلن مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام المزين أن عدد المسجلين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام بلغ 26854 من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية.

واشار المزين، في تصريحات لـ «الأنباء»، إلى أن عملية تسجيل الراغبين في اداء فريضة الحج من خلال منصة وزارة الأوقاف مستمرة حتى 10 نوفمبر المقبل.

على صعيد متصل، اعلن المزين أن إحصائية شركات العمرة من بداية موسم العمرة واعداد المعتمرين وعدد الرحلات البرية عبر منفذ السالمي الحدودي من شهر يوليو إلى نهاية نصف أكتوبر 2023م ـ 1444هـ، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات البرية للمعتمرين 293 رحلة سيرت 8293 معتمرا خلال الفترة من أول يوليو حتى منتصف أكتوبر الجاري.

وبين المزين أن تلك الرحلات بلغت 6 رحلات خلال شهر يوليو ضمت 287 معتمرا، بينما بلغ عدد المعتمرين خلال شهر أغسطس 3950 معتمرا عبر 93 رحلة برية، وفي شهر سبتمبر بلغ عدد المعتمرين 3152 معتمرا عبر 172 رحلة برية، وفي شهر أكتوبر تم تسيير 22 رحلة برية أقلت 904 من المعتمرين من الكويت إلى الأراضي المقدسة.