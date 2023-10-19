استهدفت تهديدات بوقوع اعتداءات 14 مطارا فرنسيا أخليت منها «ثمانية على الأقل».

وطالت عمليات الإخلاء مطارات: بريست وكاركاسون ورين وتارب وبوردو-ميرينياك وبيزييه ومونبولييه ونانت، حسبما صرح مصدر مطلع لوكالة «فرانس برس».

وفي سياق متصل، أكدت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي، في اتصال أجرته معها «فرانس برس» أن «عدة مطارات وطنية من ضمنها مطار نانت تلقت تهددات بوقوع اعتداء» من دون تحديد أرقام أو أسماء.

وأصدرت بعض المطارات إعلانات بهذا الصدد، فأفاد مطار«ليل»على منصة «إكس» بأنه قام بعملية «إخلاء إثر إنذار بوجود قنبلة»، قبل أن يعلن بعد نصف ساعة «انتهاء الإنذار»، مشيرا إلى «إعادة فتح المطار تدريجيا».

كما أعلن مطار نانت أنه «تعرض مجددا لإنذار بوجود قنبلة على غرار مطارات فرنسية أخرى»، مؤكدا أنه «بالاتفاق مع أجهزة الدولة، تم إخلاء المطار للقيام بعمليات الدقيق الضرورية».

وأخلت السلطات معظم المطارات الفرنسية باستثناء مطاري باريس بصورة مؤقتة بسبب إنذارات بوجود قنابل، ما أدى إلى إلغاء 130 رحلة وتأخير الكثير من الرحلات الأخرى.

وتتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ عدة أيام، لاسيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل الأستاذ دومينيك برنار طعنا في منطقة «أراس».