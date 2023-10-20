BUTCHER΄SCROSSING

يترك رجل جامعته من أجل السفر إلى كولورادو البرية والانضمام إلى فريق من صيادي الجاموس، وخلال الرحلة يتعرض هو والبقية إلى العديد من المخاطر التي تضع حياتهم على المحك. الفيلم من إخراج جيب بولسكي، بطولة نيكولاس كيدج راتشيل كيلر زاندر بيركيلي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 26 الجاري.

ANATOMY OF A FALL

في إطار من الجريمة والدراما، تُتهم امرأة في جريمة قتل زوجها، وسريعا يتسبب الأمر في وقوع ابنهما الكفيف بمعضلة كبيرة حينما يصبح الشاهد الوحيد على الجريمة. العمل من إخراج جاستين تريت، بطولة سوان أرلود ساندرا هولر أنتوني رينارتز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 26 الجاري.

FEAR THE NIGHT

بينما تذهب المحاربة المخضرمة تيس لحضور حفل توديع العزوبية الخاص بشقيقتها، يتعرض المنزل لهجوم وحصار غامض، فتقرر تيس استغلال خبراتها الحربية من أجل التصدي للمهاجمين وإنقاذ شقيقتها وباقي الحضور. العمل من إخراج وتأليف نيل لابوت، بطولة ماغي كيو كات فوستر جيمس كاربينيلو، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 26 الجاري.