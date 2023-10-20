محمد الدشيش

ضمن الحملات التفتيشية التي تنفذها الفرق الرقابية في المحافظات الست للتأكد من التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات شنت بلدية مبارك الكبير اليوم حملتها الرابعة في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية بقيادة مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات طلال العازمي.

وقال العازمي إن الحملة هي الرابعة للتأكد من شروط البلدية بخصوص الإعلانات والتراخيص الصحية والكشف عن المحلات المخالفة للذوق العام في أرجاء المحافظة، مبينا أن الإجراء المتبع مع المخالفين يشمل تسجيل محضر مخالفة، وإغلاق فوريا لأي محل يخالف الشريعة الاسلامية.

وأضاف: سجلنا خلال الثلاثة أشهر الماضية أكثر من 2000 مخالفة متنوعة للمحلات في محافظة مبارك الكبير، داعيا أصحاب المحلات التجارية للتعاون مع البلدية والالتزام بالقوانين حتى لا يعرضوا انفسهم للمخالفات، مؤكدا الاستمرار في الجولات للتأكد من جميع الرخص التجارية وتراخيص الإعلانات.

وتابع: أسفرت الحملة عن تسجيل 20 مخالفة ما بين عدم تجديد ترخيص صحي والإعلانات في منطقتي أبوفطيرة الحرفية وصباح السالم.