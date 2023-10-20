القيمة السوقية للعملات المشفرة تراجعت إلى 1.08 تريليون دولار

تباين أداء أسعار العملات المشفرة خلال تداولات أمس في ظل تراجع حجم تداولات السوق على مدار 24 ساعة الماضية، وسط استمرار ترقب الأسواق لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.51% إلى 28434.57 دولارا خلال التداولات أمس، بينما تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.41% إلى 1.08 تريليون دولار.

وهبطت الإيثيريوم بنسبة 0.76% إلى 1553.60 دولارا، وتراجعت الريبل 1.61% إلى 48 سنتا، فيما تراجع الحجم الإجمالي لتداولات سوق العملات المشفرة بنسبة 13.64% إلى 38 مليار دولار وفق بيانات «كوين ماركت كاب».