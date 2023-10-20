عبدالكريم العبدالله



وقفت جميع المستشفيات والمراكز التخصصية الطبية والصحية وقفة تضامنية أمس لمدة 15 دقيقة لدعم الشعب الفلسطيني ضد المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني.



وجاءت الدعوة للوقفة بناء على توجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي بعد فاجعة مستشفى المعمداني، تأكيدا على الموقف الدائم المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الصهيوني في قطاع غزة وانتصارا للأطباء وجميع الهيئة الطبية العاملة بالمستشفى والمرضى والشهداء.



وشارك في الوقفة التضامنية جميع الأطباء والممرضين والفنيين وكل الإداريين والعاملين في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية.