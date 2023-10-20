أدانت كنائس الطوائف المسيحية في الكويت الجرائم التي تحدث في غزة بحق المدنيين العزل نساء وأطفالا وشيوخا، وقد أتت ذروتها بالقصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني، وتبعه قصف كنيسة مار فيلبس المعمدانية المجاورة وقبلها كنيسة القديس بورفيوريوس الأرثوذكسية والعائلة المقدسة اللاتينية، هذا عدا المساجد.



وقالت الكنائس في بيان لها إن الاستهداف الممنهج لدور العبادة والمؤسسات الاستشفائية والتربوية وغيرها، يضرب بجوهر كل المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بالاستجابة لصرخة شعوبهم المنددة بالعدوان إذ ان ما يصنعه الكيان الصهيوني تخطى كل القيم الإنسانية والشرائع الإلهية.



وأضافت: نرفع الصلاة جميعا من أجل إخوتنا في غزة وأن يرحمهم ويلهم أصحاب الضمائر الحية والقرار إلى رفع الظلم وإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقداسنا يوم الجمعة سيكون على نية أبناء غزة ورحمة الذين استشهدوا، كما دعا مجلس البطاركة والأساقفة إلى صلاة من أجل السلام يوم الأحد المقبل.