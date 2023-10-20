تعرضت القواعد الأميركية المتواجدة في سورية لسلسلة هجمات، وضعتها مصادر في إطار تصعيد إسرائيل لحربها على قطاع غزة واستهداف مواقع الميليشيات الموالية لطهران في سورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة أميركا، ضمن منطقة الـ 55 كيلومترا عند الحدود السورية - العراقية - الأردنية، تعرضت فجر أمس لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة.



وأدى الهجوم إلى إسقاط قوات «التحالف الدولي» لاثنتين من المسيرات بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



كذلك أفادت مصادر محلية سورية، بتعرض القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو في دير الزور، لاستهداف صاروخي «مجهول المصدر».



ونقل موقع «أثر» المقرب من السلطة في دمشق، أن عدة رشقات صاروخية استهدفت القاعدة الأميركية في حقل كونيكو صباح امس.



وأشارت المصادر إلى أنه بعد الاستهداف شهدت أجواء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران المروحي، كما نفذت قوات «الكوماندوز» حملات تفتيش في محيط القاعدة المستهدفة.



ووصفت مصادر الاستهداف الذي تعرضت له القاعدة الأميركية في كونيكو بأنه «واسع»، وجاء عبر رشقات صاروخية عدة.



وتأتي هذه الاستهدافات عقب يوم واحد من استهداف قاعدتي عين الأسد والحرير في العراق، وأصدرت القيادة المركزية الأميركية بيانا قالت فيه إن «الجيش الأميركي تصدى لثلاث مسيرات بالقرب من القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق».



وأضاف البيان: «في غرب العراق، اشتبكت القوات الأميركية مع طائرتين من دون طيار، ما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق أضرار بالثانية، وإصابة أحد أفراد قوات التحالف بجروح طفيفة». وتبنت حركة «النجباء» العراقية المدعومة من إيران الاستهداف في العراق، وقالت: «نتوعد القوات الأميركية بالمزيد من العمليات»، وفق ما نقلته قناة «الميادين».