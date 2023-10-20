بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أمس، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكد بن فرحان أهمية وقف جميع أشكال استهداف المدنيين في تلك المنطقة، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.



وحث وزير الخارجية السعودي، الاتحاد السويسري بحكم دوره كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي، ومن ذلك الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية المستمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديدا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.



الى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس إن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها والقضاء على حركة حماس.



وقال سوناك، في بيان عقب لقائه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، إن إسرائيل تقوم بخطوات من أجل تقليل المس بالأبرياء على الرغم ما تقوم به حماس في هذا الصدد.



والتقى نتنياهو مع سوناك، الذي وصل تل أبيب صباح امس، ضمن زيارة تضامنية مع إسرائيل استمرت عدة ساعات.



وأضاف سوناك أن إسرائيل مرت خلال الأيام الأخيرة بظروف عصيبة، قائلا «شاهدنا مناظر فظيعة، نحن ندعمكم بشكل قاطع في حق إسرائيل ملاحقة حماس، وإعادة المخطوفين وضمان سلامتهم على المدى البعيد».



وتابع«الفلسطينيون ضحية ما فعلته حماس. من المهم أن نواصل العمل لإيصال المساعدات الإنسانية».



وكان سوناك قد التقى بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، حيث طالب الأخير سوناك بإلزام هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصف حركة حماس، بالإرهابية، بعد امتناع الهيئة القيام بذلك حتى الآن.



وتساءل هرتسوغ أمام رئيس الوزراء البريطاني ما الذي تنتظره (بي بي سي) حتى تغير من وصفها، ما الذي يجب أن تراه الشبكة تاليا، حتى تفهم صدمتنا.



بدوره، قال نتنياهو إن هجوم حماس على إسرائيل كان يهدف إلى عرقلة توسيع السلام في الشرق الأوسط.



وأضاف نتنياهو خلال اجتماعه مع سوناك في القدس «كنا على أعتاب توسيع هذا السلام وكان تدمير هذه الخطوة أحد أسباب الإقدام على هذا الفعل». وتابع «هذه أحلك ساعاتنا. وهذا يعني أن هذه حرب طويلة، وسنحتاج إلى دعمكم المستمر».



في الأثناء، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مدن جزائرية عدة بينها العاصمة امس، تضامنا مع الفلسطينيين ومنددين بإسرائيل، في مسيرة هي الأولى التي تسمح بها السلطات منذ وقف الحراك الشعبي قبل سنتين.



وانطلقت مسيرة العاصمة من ساحة أول مايو نحو ساحة الشهداء على مسافة نحو خمسة كيلومترات، وهتف المتظاهرون «فلسطين الشهداء»، و«جيش شعب معك يا فلسطين».



كما رفع المتظاهرون لافتات بالعربية والإنكليزية كتب عليها «لا لقتل الأطفال والنساء والمدنيين. أين حقوق الإنسان؟»، و«بايدن مجرم حرب». كما طالبت لافتة بـ «طرد السفيرة الأميركية».



وحمل المتظاهرون أعلاما فلسطينية إلى جانب الأعلام الجزائرية.



هذا، وأصيب أكثر من ستين شرطيا خلال تظاهرة جديدة مؤيدة للفلسطينيين شهدت «أعمال تمرد» ليل امس الأول في برلين، فيما تبدي السلطات قلقا من تزايد هذا النوع من التجمعات. وأكدت شرطة برلين امس على شبكة إكس أن أفراد الشرطة «أصيبوا بالحجارة والسوائل المشتعلة وأعمال تمرد».



وأوضحت الشرطة لوكالة فرانس برس أن «65 شرطيا أصيبوا بجروح»، فيما جرى «توقيف 174 شخصا، 65 منهم يخضعون لتحقيق جنائي» إثر هذا التجمع.



وأصيب أيضا أشخاص «غير متورطين» فيما حصل، وآخرون ممن «قاوموا» قوات الأمن، بحسب الشرطة التي لم تقدم أرقاما دقيقة.