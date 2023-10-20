مفرح الشمري



يغادر اليوم وفد المعهد العالي للفنون المسرحية برئاسة أستاذة التمثيل والإخراج د.رهام العوضي إلى القاهرة لتمثيل الكويت في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الخامس الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 27 الجاري، حيث يشارك المعهد العالي للفنون المسرحية بمسرحية «ثغرات»، تأليف وإخراج سلطان المذن، وهي من المسرحيات المميزة التي قدمتها فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية ونالت إعجاب الجميع لفكرتها الجميلة.



وفد المعهد العالي للفنون المسرحية في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الذي ينظم برعاية رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، يضم 10 طلاب بالإضافة إلى رئيسة الوفد د.رهام العوضي والمشرف الفني د.فهد المذن وجميع الطلبة من الفرقة الرابعة لقسم التمثيل والإخراج، بالإضافة إلى محمد المنصوري خريج المعهد، ومصممة الأزياء والمكياج حصة العباد خريجة المعهد أيضا.



مسرحية «ثغرات» تمزج بين الكوميديا السوداء والتراجيديا في طرحها، وتدور أحداثها حول مجموعة من المسوخ الذين يحلمون في عيش حياة كريمة تتحقق فيها أمانيهم، لكنهم يصطدمون بأشخاص يقفون عائقا أمام تحقيق ذلك الأمر، لدرجة أنهم باتوا ممنوعين من تكوين العائلة والضحك والابتسامة وحتى التمسك بالأمل.



المسرحية تحمل بين طياتها رسالة واضحة تدعو الإنسان إلى المطالبة بحقوقه وعدم السكوت عنها حتى لا يصبح مسخا يوما من الأيام، وستعرض المسرحية على خشبة مسرح «قصر ثقافة روض الفرج» الاثنين المقبل.



هذا، ويشهد برنامج عروض الملتقى، الذي تشرف عليه «مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون» ويدعم من وزارتي «الثقافة» و«الشباب والرياضة»، مشاركة 11 عرضا مسرحيا تمثل جامعات من مصر، وسورية، والعراق، وغانا، وسلطنة عمان، وتونس، والمغرب بالإضافة إلى الكويت، كما ينظم الملتقى ورشات تدريبية في التأليف، والتمثيل، والرقص، تحت إشراف مدربين من مصر، والمغرب، وإسبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وسيحتضن حفل افتتاحه خشبة مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة غدا السبت.



يذكر ان ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تم تأسيسه في أكتوبر 2018 بهدف إتاحة الفرصة للعديد من طلبة الجامعات العربية والدولية للالتقاء والتحاور وتطوير تجاربهم الإبداعية في المسرح.