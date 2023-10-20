تشهد اعمال الدورة الجديدة لسوق كان الدولية للتلفزيون (ميب كوم) حضورا عربيا متميزا ومتزايدا عبر مجموعة من القنوات التلفزيونية والهيئات وكبريات شركات الانتاج والتوزيع التي تحرص كل الحرص على التواجد والاستفادة من الفرص الحقيقية التي تؤمنها هذه السوق الأهم في صناعة الانتاج والمحتوى الإبداعي.



وفي تصريح خاص أشار المنتج اياد النجار (شركة كلاكيت) بالمكانة التي تحتلها سوق كان الدولية للتلفزيون (ميب كوم) ووصفها بأنه الموعد الاهم على خارطة صناعة الانتاج والتوزيع في العالم في مجال الانتاج الفني، وهو يحضر تحت مظلة جناح أبوظبي والذي يمثل حاضنة لمجموعة بارزة من أكبر الشركات والقطاعات الانتاجية وقد بات هذا الجناح محطة اساسية لجميع المنتجين والموزعين من انحاء العالم. وخلال هذه السوق أقوم بتوزيع عدد من الأعمال الجديدة والمشاريع الإنتاجية التي في طور التحضير.



من جانبة، قال خالد النابوه من جناح هيئة الشارقة للاذاعة والتلفزيون ان حضور هيئة الشارقة للاذاعة والتلفزيون يتطور وصولا الى هذا الجناح الذي يأتي تجسيدا وتعبيرا عن توجيهات سمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة بإيصال نتاجاتنا التي تتميز بالبعد الاخلاقي والقيم التربوية والاجتماعية التي تحافظ على الاسرة والمجتمع على حد سواء، بالاضافة الى تقديم أحدث النتاجات وعقد اتفاقيات مشاركة وتعاون انتاجي مشترك.



وضمن سوق كان الدولية للتلفزيون نتوقف مع الإخوة بركات حيث تقول نانسي بركات (بروتكنولوجي ليمتد): نتواجد في سوق كان الدولية للتلفزيون (ميب كوم) منذ العام 2013 وهو تواجد يتطور عاما بعد آخر ونتحرك في مجالات الانتاج والتوزيع حيث (ميب كوم) السوق الدولية الأهم لصناعة المحتوى.



من جانبه، قال أمير بركات: على مدى اليومين الماضيين تم انجاز مجموعة من اللقاءات وبالتالي الانجازات سواء لتطوير التعاون او توزيع وشراء عدد آخر من الأعمال، من بينها مجموعة من احدث النتاجات الوثائقية حيث نتحرك حاليا في هذا الاتجاه الثري الذي يمثل مصدر اهتمام من العالم.



كما قالت نهى بركات إن عددا من أعمالنا عرض على شبكة نتفليكس، وفي الطريق عدد آخر من الأعمال لمجموعة من القنوات الخليجية والعربية. وأستطيع التأكيد أن النتاجات العربية الوثائقية، منها على وجه الخصوص تظل دائما مصدر اهتمام ومتابعة من قبل النسبة الكبرى من الفضائيات في العالم.



وقالت مديرة الشرق الأوسط وأفريقيا في (ميب كوم) السيدة باسكال لاليماند بأنها تشعر بالفخر لهذا الحضور المتزايد والمتنامي والإيجابي ونتوقع المزيد من المشاركات العربية والشرق أوسطية لما يمثله سوق كان الدولية للتلفزيون من أهمية للإنتاج العربي للتحليق والانتشار، كما أشيد بالمستوى الرفيع الذي لمسته لمجموعة من النتاجات التلفزيونية القادمة من أنحاء العالم العربي على صعيد الإنتاج الدرامي أو الوثائقيات التي تمثل أهمية بالغة لأهمية المنطقة عالميا.



هذا، وتتواصل أعمال سوق كان الدولية للتلفزيون (ميب كوم) في مدينة كان الفرنسية.